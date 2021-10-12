Мэр Херсона Игорь Колыхаев 12 октября собрал совещание, посвященное обеспечению города теплом. Вслед ха Полтавской и Закарпатской областями местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) признала ситуацию с отоплением чрезвычайной.

Это позволит властям заключать договоры на поставку природного газа с ООО "Нафтогаз трейдер" как с поставщиком последней надежды.

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.

В статье на сайте говорится, что больницы и школы по всей Украине оказались одновременно заложниками рыночных отношений и требований законодательства. Для того чтобы заведениям бюджетной сферы с собственными котельными или топочными получить газ, нужно объявить тендер. Однако рыночная цена для местных бюджетов неподъемная, а в объявленных тендерных закупках нет желающих участвовать. И это неудивительно - ведь правительство не может определиться с окончательной ценой, а газоснабжающие предприятия опасаются заключать договоры без уверенности в том, что не потеряют прибыли.

Теплогенерирующих предприятий в Херсоне четыре: два больших (коммунальное "Херсонтеплоэнерго" и государственное "ТЭЦ") и два частных ("Теплотехника" и "Теплогенерация"). Они поставляют тепло трем категориям: населению, бюджетной сфере и категории "другие" (к ней относятся коммерческие структуры вроде парикмахерских, офисов, магазинов и т.д.). На херсонские теплоснабжающие предприятия газ представляет ООО "Нафтогаз трейдинг". Для населения, которое получает тепло централизованно, в тариф на тепло за 1 кубометр газа закладывается цена 7, 42 грн. Для бюджетной сферы, получающей тепло централизованно - 13,6 грн без НДС за 1 кубометр газа. Для категории "другие" цена за кубометр газа зафиксирована только на октябрь - 24 грн (для населения и бюджета цена фиксированная на весь отопительный сезон 2021-2022 гг.).

Цена в ноябре для категории "другие" может измениться, ведь все зависит от положения на газовом рынке. Для того чтобы каждый месяц не нужно было менять тарифы на тепло в этой категории с учетом изменений цены на газ, Кабмин должен утвердить форму, по которой предприятия сами будут делать перерасчет.

Правительство установило стоимость газа 13,6 грн без НДС для бюджетной сферы, учреждения которой получают теплоснабжения централизованно. Но часть этих учреждений собственные котельные и производят тепло для собственных нужд, а поэтому относятся к категории индивидуального отопления, цена на газ для которой не зафиксирована.

Учитывая подписанный 30 сентября меморандум между мэрами городов, Кабмином НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз", все общины ожидают официальных предложений по цене.

Поскольку отсутствие газоснабжения негативно повлияет на работу учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, органов исполнительной власти, комиссия решила признать ситуацию чрезвычайной. Это даст возможность учреждениям социальной сферы с собственными котельными заключать договоры на поставку природного газа с "Нафтогаз трейдер" как с поставщиком последней надежды. При этом цена на газ будет фиксированной - 16,8 грн за кубометр, а процедура заключения договора - переговорной.

Ранее "Страна" рассказывала, когда в Украине начнут включать отопление.

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