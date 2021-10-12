Мы уже писали, какая в Украине складывается ситуация с отопительным сезоном.

Особенно много проблем вырисовывается по бюджетным учреждениям - школам, детсадам, больницам. Традиционно отопление им включают раньше, чем другим потребителям, в том числе населению. Что вполне понятно, ведь речь идет о социальной сфере.

Но в этом году ситуация патовая - социалке не только не включают тепло раньше официального старта отопительного сезона - она вообще рискует замерзнуть.

Едва ли не ежедневно пополняется список регионов, где объявляют чрезвычайное положение по отоплению бюджетных учреждений. Такой режим уже официально действует в Одесской, Закарпатской, Полтавской и других областях.

Главная проблема - газ, точнее его дороговизна.

"В тарифе для бюджетников у нас заложен газ по цене около 6 гривен за куб. А реально купить его мы можем по 25 гривен. Обещанного в меморандуме с правительством газа для бюджетников по 13,5 гривен нет, и непонятно, будет ли он и когда. Но даже если и будет, все равно придется существенно повышать тарифы - почти вдвое. Причем, если разницу в тарифах для населения местным властям обещал компенсировать Кабмин, то по бюджетникам никаких обещаний нет - все пойдет на местные бюджеты", - рассказали нам в "Полтаватеплоэнерго".

Стоит отметить, что газ по 25 гривен за куб, о котором говоря полтавские тепловики, это еще не рекорд. Многим бюджетным учреждениям, в частности, тем, кто имеет свои котельные и самостоятельно закупают газ, выставляют ценники от 35 до 45 гривен за куб. Что делает отопление вообще неподъемным. И главное - непонятны перспективы - как бюджетники будут отапливаться зимой.

Разбирались, почему школы, детсады и больницы замерзают.

Чрезвычайная газовая ситуация

Новости из регионов по подготовке социальной сферы к отопительному сезону напоминают фронтовые сводки.

Буквально каждый день появляется информация об объявлении чрезвычайной ситуации по отоплению бюджетников.

Мы уже писали, что более 220 бюджетных учреждений в Одесской области отключено или будет в ближайшее время отключено от газоснабжения. Поставщики предлагают газ по 40 гривен за куб, что бюджетникам не по карману. В Одесской области предварительно объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

О проблемах с включением тепла бюджетникам вчера заявил мэр Ивано -Франковска Руслан Марцинкив.

"В учреждениях здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о цене на газ 7-8 гривен за куб, теперь, выходит, - по 30? А это дополнительно 500 тысяч из городского бюджета", - написал Марцинкив в Фейсбуке. По школам и детсадам, по его подсчетам, еще плюс 7 млн для бюджета.

В Закарпатской области на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной. Причина - отсутствие поставок газа бюджетным организациям на нынешний отопительный сезон.

Такое же решение приняли в Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской областях и Чернигове.

И, скорее всего, в ближайшие дни будут аналогичные решения по другим регионам.

Поясним, что происходит. На первый взгляд, объявлять чрезвычайную ситуацию по отоплению еще рано. На улице сравнительно тепло, и, хотя обычно социальной сфере тепло включают раньше, чем населению, пока она явно не замерзает.

Но местные власти бьют во все колокола из-за пугающих перспектив.

Чрезвычайная ситуация касается, в основном, тех бюджетников, которые отапливаются самостоятельно и имеют свои котельные. Это сельские школы, больницы со своими пунктами отопления и др.

По закону, они закупают газ у поставщиков напрямую, и обязаны пройти тендерную процедуру.

Как правило, с поставщиками заключают договора задолго до начала отопительного сезона.

Но в этот раз вся система дала сбой. Поставщики, с которым. Уже были предварительные договоренности, теперь стали массово отказываться от своих обязательств. Их главный аргумент - резкое подорожание газа. Бюджетникам предлагают или платить по новым ценникам, или мерзнуть. Но новые ценники просто неподъемные - 35-45 гривен за куб.

Чтобы получить более дешевый газ, что в теории возможно через "Нафтогаз", нужно пройти тендерную процедуру заново.

"В общей сложности это три этапа и почти месяц времени. Только если участники не предложат цены ниже, чем НАК, бюджетное учреждение сможет подписать с ним соглашение по договорной процедуре. Но месяца у бюджентиков нет - отопление социальной сферы по-хорошему нужно было включать еще вчера. режим чрезвычайной ситуации позволит сэкономить время и договориться о поставках газа с "Нафтогазом" без тендера, то есть, перейти сразу к третьему этапу тендерной процедуры. Минуя два остальных», - пояснили нам в "Полтаватеплоэнерго".

В Полтавской обладминистрации также отметили, что введение режима ЧС позволит бюджетным учреждениям заключить договоры с "Нафтогаз Трейдинг" по сокращенной процедуре. В обладминистрации рассчитывают, что будет обеспечена и цена, которую оговорили в меморандуме местных властей с Кабмином для бюджетной сферы - 13,6 гривен за куб (без НДС и доставки, в реальности - около 19 гривен за куб).

Отметим, что на последние тендеры, которые проводили бюджетные учреждения, "Нафтогаз Трейдинг" вообще не выходил. Но в теории сама возможность получить газ по 13,6 гривен от дочки НАКа у бюджетников все же есть. И они на нее очень рассчитывают, так как в обратном случае рискуют вообще остаться без отопления - газ по 40 гривен, который предлагают коммерческие поставщики никто покупать не будет.

То есть, сейчас местные власти пытаются избавить бюджетников от обязательных по закону тендеров и открыть им путь к прямым контрактам с "Нафтогазом". Для этого и объявляют чрезвычайную ситуацию. Но решающее слово за НАКом.

Греют только обещания

Другая категория бюджетных организаций - те, которые сидят на централизованном отоплении. То есть, газ напрямую они не закупают, а, как и все другие потребители, платят за тепло по квитанции (обычно эти затраты им полностью или частично компенсируют из местных бюджетов).

Но и там ситуация складывается не лучшим образом.

"По бюджетникам на централизованном отоплении все еще хуже. Обычно мы включали те же больницы на основании писем от главврачей. И гораздо раньше, чем жилые дома. В этом году вся социальная сфера пока без отопления. Включили только перинатальный центр и завтра подключаем гериатрическое учреждение, и то - под свою ответственность. Причина та же - газ. В меморандуме прописана цена для бюджетников в 13,6 гривен за куб, но до сих пор у нас нет допсоглашений от НАКа с таким ценником. Можем купить газ для бюджетной сферы только по цене порядка 25 гривен за куб. Но в тарифе для бюджетников заложен газ по 6 гривен, и, чтобы включать отопление, нужно либо получить компенсации от местных властей, либо повышать тариф до экономически обоснованного. От местных властей, хоть они и выражают обеспокоенность, гарантий по компенсациям мы пока не получили. К слову, даже если НАК даст нам газ для бюджетников по 13,6 гривен за куб, все равно придется повышать тариф - почти вдвое", — говорят в "Полтаватеплоэнерго".

О том, что НАК до сих пор не дает газа для бюджетной сферы по 13,6 гривен за куб нам рассказал и глава КП «Тепловик» (Хмельницкая область) Александр Душенко.

"Это пока просто обещания - реально договоров с такими ценами на газ для бюджетной сферы нет", - отметил он.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, бюджетные организации получают от «Нафтогаза» предложения по газу с ценниками от 24 до 30 гривен за куб. Это явно не то, что обещали ранее.

Тут опять таки, важен фактор времени. Ведь на календаре уже 12 октября. И хотя среднесуточная температура пока не очень низкая, уже на следующей неделе похолодает. И для детей в школах и пациентов в больничных палатах, которые мерзнут уже сейчас, может сложиться просто таки катастрофическая ситуация.

Тем более, что есть температурные нормы, при несоблюдении которых проводить учебный процесс в школах попросту нельзя. То есть, появляется риски закрытия школ и детсадов вне зависимости от эпидемиологической ситуации - просто потому, что нет отопления.





