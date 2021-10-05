На календаре 5 октября, а это значит, что через 10 дней в Украине по графику стартует новый отопительный сезон, который уже можно с уверенностью назвать особенным. Власти городов на местах пересчитывают тарифы на отопление, а украинцы с тревогой ждут первых платежек.

Впрочем, в случае снижения средней температуры до 8 градусов и удержании ее в течение трех дней, батареи могут стать горячими раньше. По крайней мере, к раннему началу отопительного сезона всё и идет, учитывая прогнозируемые заморозки на почве до конца этой недели.

"Страна" разбиралась, готовы ли города начинать отопительный сезон.

Когда похолодает в Украине?

По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура октября ожидается в пределах 7-12°, в Карпатах 6-7°. При этом похолодание может наступить уже совсем скоро.

Несмотря на продолжающееся "бабье лето", синоптики обещают серьезные заморозки на почве в период с 5 по 7 октября. Опасные метеорологические явления касаются жителей Киевской области, где заморозки на поверхности почвы будут доходить до 0-5 градусов, местами в воздухе ожидается 0-2 градуса.

Судя по погодной карте, 8 октября минусовые показатели температуры воздуха синоптики прогнозируют для Луганска, Житомира, Чернигова и Сум. Ночью в этих городах ожидается -1 градус.

В этом году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году, а предстоящая зима может стать в буквальном смысле катастрофической для многих регионов.

Всему Северному полушарию обещают лютые морозы и серьезные погодные испытания. Это может резко усугубить и без того сложную ситуацию на энергорынке. Причем, даже не в плане цен (хотя они, безусловно, тоже взлетят). Речь идет о нехватке ресурсов и даже блэкаутах. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

Например, Европу уже лихорадит от выросшей на сегодняшний день цены за газ до $1250 за тысячу кубов, а в Германии появились вирусные ролики о возможном отключении тепла и света этой зимой.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отопление местные власти планируют включить, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и будет держаться на таком уровне не менее трех дней.

Что происходит в крупных городах

В украинских городах-миллионниках традиционной датой начала отопительного сезона считается 15 октября.

Однако в регионах власти самостоятельно определяют стартовые даты подачи тепла в жилые дома. Основной ориентир - тот, что выше озвучивал Шмыгаль: если в течение трех дней подряд стреднесуточная температура остается в пределах +8 градусов, то в городе включают отопление.

В Киеве решение о начале отопительного сезона и тарифах, как и в других городах, теперь будут принимать органы местного самоуправления. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится на старте отопительного сезона.

"Несмотря на кризис, сложившийся в вопросе приобретения природного газа и компенсации разницы в тарифах, Киев полностью обеспечил техническую подготовку к зиме. Осуществили необходимые капремонты, в частности, на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко также добавил, что в городе провели гидравлические испытания теплосетей и предупредили аварии, которые могли бы возникнуть зимой. По данным КГГА, выполнена техническая подготовка жилых домов, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями. Все они имеют соответствующие акты готовности к зиме.

Точной даты старта отопительного сезона он не назвал. Но если посмотреть по прогнозам, то видно, что уже с четверга среднесуточная температура будет уверенно держаться ниже 8 градусов.

06.10 - 9°

07.10 - 7,5°

08.10 - 7,5°

09.10 - 6,5°

10.10 - 6,5°

(здесь и далее данные среднесуточной температуры рассчитаны по информации Укргидрометцентра).

В прошлом году в Киеве начало отопительного сезона началось 16 октября. Судя по погодной динамике, в этом году включить отопление могут уже на этой или следующей неделе.

В Харькове ориентировочная дата подачи тепла во все районы города - с 15 октября. Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Харьковские теплосети" Василий Скопенко.

Он также сказал, что при низкой температуре отопительный сезон может стартовать раньше.

"[Отопительный] сезон планируем запустить вовремя. Пока ориентировочно цифра - 15 октября. Но будем смотреть на погоду. Если будет температура ниже, то по решению городского совета может произойти раньше. Предприятие на сегодня по подготовке в графике", - сказал Скопенко.

Высчитали среднесуточную температуру на 5 дней вперед:

06.10 - 8,5°

07.10 - 6°

08.10 - 6°

09.10 - 5,5°

10.10 - 6°

То есть и здесь отопительный сезон, если смотреть по показателям погоды, могут начать уже на выходных.

Тепловики Одессы сообщают, что в городе провели уже все работы по подготовке - но отдельные трубы будут перекладывать до ноября.

Есть проблемы и с Киевом.

С одной стороны южный город уже дал согласие на трехгодовой контракт с "Нафтогазом" на поставку топлива. Но сама компания-монополист еще его не подписала. Власти Одессы по этому поводу заявляли, что контракт кабальный, и не подписать его вариантов нет - в город просто не подадут газ. Но потом документ хотят оспорить в суде.

В общем, такой, уже заложенный изначально конфликт.

Также в городе беспокоятся о том, как будет работать Одесская ТЭЦ, питающая Одессу теплом. В этом отопительном сезоне ее передали в управление "Нафтогаза".

До конца недели в Южной Пальмире ожидаются следующие показатели среднесуточной температуры:

06.10 - 11°

07.10 - 9°

08.10 - 9,5°

09.10 - 8,5°

10.10 - 9°

Отопительный сезон-2020 в Одессе стартовал 26 октября. Как видим по нынешнему прогнозу, пока топить в городе оснований нет.

В Днепре обещают что "роддома, больницы, школы тоже будут с теплом", но конкретных дат старта отопительного сезона не называют. В конце сентября коммунальщики провели брифинг, на котором заявили, что сроки подачи тепла в этом году могут затянуться.

Причиной назвали желание многих днепрян перейти на индивидуальные котлы. Многие люди, мол, еще ведут реконструкцию своих жилищ, и поэтому они якобы сами просят, чтобы пока центральное отопление не включали.

То есть власти города уже готовят обоснование, почему в тех или иных домах отопление включат не вовремя.

Вот, что прогнозирует Укргидрометцентр по погоде в Днепре:

06.10 - 9°

07.10 - 7,5°

08.10 - 7,5°

09.10 - 6°

10.10 - 6,5°

Иными словами, температурные показатели позволяют начать топить уже на этой неделе.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город полностью готов к зиме и может включать отопление в любой момент.

"Мы можем хоть уже включать отопление. Все зависит от температуры. Если мы включим отопление завтра, то будет большое возмущение людей, ведь за все это нужно платить. Мы вышли на адекватную формулу - цены на тепло не будут расти, люди не будут получать увеличенных платежек. Это все накладывает на город серьезное обязательство, ведь нужно много средств на компенсаторный механизм. Но людям важно знать - готовность к зиме является стопроцентной. Первыми мы будем включать отопление по требованию для школ, садиков, больниц. Если будет запрос, холодно, то вопросов нет - отопление сразу будет подаваться", - отметил Садовой.

Что касается погодных условий, то здесь среднесуточная температура начнет падать ниже 8 градусов на выходных

06.10 - 9,5°

07.10 - 8,5°

08.10 - 8,5°

09.10 - 6°

10.10 - 6°

В "ЛДНР" уже тепло

Власти "ДНР" и "ЛНР" уже приняли решение о запуске отопительного сезона из-за серьезной обстановки с заболеваемостью коронавирусом.

С 1 октября отопление подключили в лечебных учреждениях "республик" и в жилых домах. При этом начало отопительного сезона на неподконтрольных территориях уже не первый год определяется распоряжением "глав администраций" и в прошлом отопительном сезоне стартовали еще раньше - 27 сентября.

В этом году пользователи донецких пабликов заявляют, что в квартирах достаточно тепло с 1 октября, однако некоторые дончане пишут, что продолжают мерзнуть без отопления из-за порывов теплосети.

"Засядько, батареи теплые со вчера. Хотя у дома еще разрыто", "Вокруг дома все перерыто. Думаю тепла скоро не будет", "Были теплые. На Цветочном какая-то авария в котельной…", - делятся своими впечатлениями участники опросов на тему отопительного сезона. Понятное дело, старт отопительного сезона сопровождается поломками.

При этом школы, которые отправили на трехнедельные каникулы из-за эпидемии коронавируса, обещают подключить к отоплению с 15 октября.