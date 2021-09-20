В Киеве метеорологическая осень наступила почти на месяц раньше, чем это произошло в прошлом году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и составила 11,9 градусов тепла. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", - пишут в сообщении.

Климатологи уточняют, что нынешнее метеорологическое лето, которое началось 14 мая, закончилось 18 сентября. Таким образом, в целом оно продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - оно продолжалось на протяжении 166 дней.

Исходя из климатических норм 1991-2020 годов нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока. Намного позже метеорологическая осень в Киеве наступила в прошлом году - 15 октября.

Напомним, новая неделя в Киеве началась с небольшого похолодания и осадков. Синоптики обещают в столице ночью +7...+9 градусов, днем потеплеет всего до +11...+13. Жители не обойдутся без теплых вещей и зонтов.

Ранее мы также писали, что осенью погода в Украине может резко меняться. Тепло до +20 задержится до октября, однако теплые дни будут чередоваться с холодными, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Первый снег украинцам обещают уже во второй половине октября.