В понедельник, 20 сентября, в Москве ожидается сильнейший ливень, которого не фиксировали на протяжении 73 лет. О такой аномальной погоде москвичам рассказал синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщают РИА Новости.

Тишковец предположил, что 20 сентября в Москве может выпасть от 16 до 21 миллиметра осадков и добавил, что сопоставимо сильные погодные явления фиксировались в 1948, 1952 и 1959 годах. При этом осадков все равно было меньше.

В Москве ожидается промозглый ветер с порывами до 17 метров в секунду, а столбик термометра в дневное время не поднимется выше +7 градусов, что соответствует климату 16 октября.

Больше всего дождей пройдет в западных, юго-западных и южных районах Московской области.

Напомним, что подобную погоду обещают и жителям украинской столицы с начала следующей недели. Украинские синоптики сообщают про дождь и похолодание до +13 в начале недели. Также синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но уже в октябре ждут морозы и даже снег.

Вместе с тем, в Украине будет два бабьих лета и неделя роскошной погоды после заморозков.