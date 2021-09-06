Новая неделя началась в Украине с прихода холодного воздуха. Минувшей ночью во многих регионах температура воздуха приближалась к нолю, поэтому наблюдались заморозки. В ночь на вторник ожидается такая же картина, но днем ​​воздух начнет понемногу прогреваться. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня 7 сентября в большинстве областей ожидается +15-20 градусов, а на Закарпатье и на юге до +23 градусов.

"Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Карта 1", - говорится в сообщении.

Также синоптик добавила, что как раз сейчас в Украине наступило первое "бабье лето".

"Оно, как правило, длится с конца августа, от Пречистой, до ориентировочно, 11 сентября. Антициклон, сухо, паутинка летает (в лесу, в парках летает, аж ого), слабый ветер, звездная ночь, солнечный день ... Все правильно)

Но двигаясь навстречу пожеланиям трудящихся и лентяев, природа всех любит)), "бабье лето" позже еще повторит свой перфоманс", - обнадеживает Наталья Диденко.



В Киеве вторник будет с сухой малооблачной солнечной погодой и такая продлится до конца недели. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3-6 градусов, местами заморозки на почве, а днем ​​предполагается до +18 градусов.

"В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становится теплее, заморозки отступят, днем ​​столбики термометров поднимутся до + 20-ти и за + 20-ти, дожди маловероятны. Эта неделя обещает роскошную погоду", - добавила синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что вторник придет в Украину с заморозками, но с солнцем и без дождей.

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