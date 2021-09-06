Во вторник, 7 сентября, в Украине ожидается сухая переменно облачная погода. Этому будет способствовать зависшей над территорией страны мощный антициклон Hermelinde. По данным синоптиков, он будет малоподвижен и в ближайшие дни будет удерживать свои позиции на всей восточной частью Европы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшую ночь синоптики прогнозируют холодной, с заморозками в большинстве областей. Температура воздуха опустится до +1-9 градусов. На большей части Украины, кроме юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса. В дневные часы температура воздуха поднимется до +14-19. Ветер юго-западный 3-8 м / с.

В Киеве и области во вторник, 7 сентября, осадков не прогнозируют. Температура воздуха по области ночью +1-6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, днем прогреется до +​​17-19.

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