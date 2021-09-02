Летняя погода еще не покидает Украину и в ближайшие дни температура воздуха еще может повыситься до +27 градусов. А вот с середины сентября ожидается снижение до +13-15 градусов.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас температура все равно повысится. Верхний предел может быть до +26-27 градусов в отдельные дни начала сентября. Затем, начиная с середины месяца, мы ожидаем понижения температуры. Оно, конечно, пока не будет катастрофическим, но, тем не менее, это +13-15 градусов днем, а ночью будет температура около пяти градусов тепла", - объяснила синоптик.

Но несмотря на понижение температуры в середине месяца, теплая осень продолжится и до конца сентября украинцев ожидают комфортные +15-17 градусов. Также синоптик прогнозирует в конце месяца незначительное похолодание и кратковременно дневная температура опустится до +10-13 градусов.

"В начале октября - числа до 10-го - температура воздуха будет около +15 градусов... Затем резко похолодает и температура воздуха днем и ночью будет почти одинаковая - около пяти градусов (дневная: +5-7, ночная: +3-5), то есть заморозки обязательно будут", - объяснила Мартазинова.

Более синоптика беспокоит октябрь, во второй половине которого возможны уже отрицательные ночные и дневные значения температур. По словам Мартазиновой, в этом случае появится уже снежный покров. Но это будет снег с дождем и он долго не пролежит.

Синоптик прогнозирует, что "вторая часть октября будет очень неустойчивой: резкие похолодания и потепления", а в конце октября - начале ноября придет похолодание.

"Мы ожидаем, что температура воздуха в начале ноября около 0, ночью около минус 5 градусов уже будет, но, тем не менее, это еще не зимние процессы", - добавила Мартазинова.

По ее словам, будет "неустойчивость и в ноябре", когда температура дойдет до очень высоких отметок +14-15 градусов, однако к концу месяца зима все-таки придет.

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