В пятницу, 3 сентября, над Украиной встретятся два барических образованиями - с северо-востока зайдет поле пониженного давления, а с юго-запада - гребень антициклона со свойственным ему полем высокого давления. Поэтому порывистый ветер начнет ослабевать. А вот температура воздуха уже будет с уклоном на осень. Особенно это будет ощутимо в ночные часы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадков синоптики в пятницу не обещают. Только ночью в восточных областях пройдет небольшой дождь.

Ветер ожидается западный, 7-12 м/с, а на Левобережье страны местами порывы до 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +5-10 градусов, а днем обещают не выше +​​15-20, на высокогорье Карпат и в горах Крыма и вовсе не прогреется выше +8-10.

В пятницу в Киеве и области осадков не прогнозируют. Ветер ожидается западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6-8, днем ​​+17-19 градусов.





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