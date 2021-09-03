Ночью и ранним утром в пятницу, 3 сентября, в горных районах российского города Сочи, начиная с отметки 2 тысяч метров, прошел первый снег. Снег быстро растаял в связи с достаточно высокой температурой воздуха, однако отдыхающие все равно успели запечатлеть природное явление на фото и видео.

Ролики с аномальным природным явлением публикуют пользователи соцсетей.

Так, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" выпал неожиданный снег – на высоте 2 300 метров над уровнем моря.

Год назад жители Сочи и гости курортного города впервые увидели снегопад в осенне-зимнем сезоне гораздо позже — только в начале ноября.

Впрочем, синоптики прогнозируют, что уже в выходные температура в Сочи вернется к обычным сентябрьским значениям.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 7 августа, на трассе "Одесса-Николаев" дорогу засыпало снегом. Проезжающие там водители показали - природный катаклизм накануне повалил деревья, а поля затоплены водой.

Кроме этого, в конце июля в Бразилии также ударили внезапные морозы. Это нехарактерно для страны, где в местную зиму с июня по август столбики термометров редко опускаются ниже +13 градусов Цельсия. Подобная ситуация настигла и районы центральной части Южно-Африканской Республики, где установили рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.