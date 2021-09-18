В субботу, 18 июня, в Украине ожидаются обильные дожди и сильный ветер, в связи с чем уровень воды в реках может подняться.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, дожди пройдут в таких областях:

Черниговской

Сумской

Полтавской

Кировоградской

Одесской

Николаевской

Херсонской

Кроме того, в западных регионах спасатели объявили I уровень опасности из-за ветра, который достигнет скорости 15-20 м/с.

Также в ГСЧС Украины предупредили, что с 18 по 21 сентября в реках бассейна Припяти может подняться вода на 0,1 – 0,5 м.

Карта Укргидрометцентра. Погода на 18 сентября

Напомним, сегодня в Украине будет по-настоящему осенняя погода - грозовые дожди и днем, и ночью. При этом днем будет тепло, в пределах +14...+23 градусов.

Ранее мы рассказывали, что осенью этого года погода в Украине будет меняться довольно резко. В октябре будут как теплые дни с температурой воздуха +20 градусов, так и практически зимние дни, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Уже во второй половине октября украинцев порадует первый снег.

Также "Страна" сообщала, что летом этого года июнь в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы. А всего за месяц было установлено десять климатических рекордов.