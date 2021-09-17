В субботу, 17 сентября, в Украине будет по-настоящему осенняя погода - грозовые дожди и днем, и ночью. При этом днем будет тепло, в пределах +14...+23 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины дождь ожидается и днем и ночью. Температура воздуха днем ожидается в пределах +15...+19 градусах, ночью похолодает до +11...+14.

В южных регионах страны днем столбики термометров поднимутся до +20...+23 градусов, ночью будет прохладнее - +15...+18. Грозовые дожди будут идти на протяжении и дня и ночи.

В северных областях Украины днем будет +14...+16 градусов, ночью +11...+13. Дожди и грозы на протяжении всех суток.

В восточной части страны дожди пройдут во всех областях кроме Донецкой и Луганской, температура воздуха днем +16...+22, ночью +6...+13.

Ранее мы рассказывали, какая погода по прогнозу синоптика ждет Украину на протяжении осени. Первые заморозки прогнозируют в период с 21 по 26 октября, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Также "Страна" сообщала, что летом этого года июнь в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы. А всего за месяц было установлено десять климатических рекордов.