На Украину надвигается циклон, который будет задавать тон погоде в ближайшие несколько дней. Синоптики прогнозируют облачность и дожди. В пятницу, 17 сентября, наиболее интенсивные осадки ожидаются в западном регионе, а вот юго-восток еще будет наслаждаться солнцем и мягким теплом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Завтра в западных регионах и в Житомирской области будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, гроза. Днем ​​в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях - значительные дожди, а в Карпатах - сильные дожди.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +11-16 градусов. В дневные часы прогнозируют +​​16-21.

На остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков. Лишь в северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях днем возможен дождь, местами гроза.

Температура воздуха ночью +4-9, а в Житомирской, Киевской и Винницкой областях +7-12 °. В Одесской области +12-17. В дневные часы потеплеет до +​​20-25, а в северных областях до +15-20 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с.

В Киеве и области в пятницу, 17 сентября, ночью местами, а днем повсюду - дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9-12, днем +17-20 градусов.

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