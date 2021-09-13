В понедельник, 13 сентября, Гидрометеорологический центр предупредил об опасности пожаров на территории Украины. С 13 до 15 сентября во всех областях Украины, кроме западных, действует чрезвычайный уровень угрозы пожаров.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Украинского гидрометеорологического центра на Фейсбуке. Для всех, кто выезжает на отдых в природные зоны, Гидрометеорологический центр составил специальную памятку. Выполнение простых, но важных правил противопожарной безопасности позволит снизить уровень угрозы возникновения пожаров и сохранит человеческие жизни и окружающую среду:

не разводите костров в лесу, кроме специально отведенных для этого мест;

не разбрасывайте мусор в местах отдыха;

ограждайте и расчищайте места разведения костров;

не разводите открытый огонь рядом с сухой природной растительностью и жилыми строениями;

не бросайте окурки и спички на сухую лесную подстилку;

следите, чтобы дети не играли с огнем;

не создавайте мусорные свалки в лесу и прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их;

расчистите место потушенного костра, убедитесь, что отсутствует горение.

Информация из официального аккаунта Украинского Гидрометцентра. Источник: Фейсбук.

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте Службу спасения по номеру 101, напоминают в Гидрометцентре.

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