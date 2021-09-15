В четверг, 15 сентября, в Украине днем ожидают теплую погоду, но в трех западных регионах пройдет дождь. Ночью температура воздуха будет по-осеннему прохладной, местами столбики термометров опустятся до отметки +6 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В западных регионах Украины температура воздуха днем будет в пределах +26...+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8...+12. Дожди днем ожидаются в Ужгородской, Ровненской и Луцкой областях.

В восточной части Украины днем будет теплая погода, +17...+23 градуса, ночью +7...+10. Осадков синоптики не прогнозируют.

Теплее всего будет в южных областях Украины. Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов, ночью будет +10...+16. Без осадков.

На севере Украины и в Киеве температура воздуха днем будет +18...+21 градус, ночью +7...+11. Осадки не ожидаются ни днем, ни ночью.

Напомним, прошедшее лето в Украине было довольно жарким. В некоторые дни аномальная жара достигала +35 градусов. Как украинцы справлялись с такими высокими температурами подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что аномальная жара летом-2021 вызвала избыточную смертность в Украине.