Украину сейчас пересекает атмосферный фронт. Поэтому на западе и севере идут дожди, местами с грозами. Во вторник тоже будет мокро, но не на всей территории страны.

Где именно еще задержатся летние сушь и тепло, рассказала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, лить 14 сентября будет в основном на западе Украины. Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух на севере, в центральных областях, местами в Харьковской области.

А юг и восток пока останутся во власти сухой воздушной массы.

Температура воздуха немного понизится в северных и западных областях, которые окажутся в тылу холодного фронта. Но днем там все еще будут комфортные +18...+22 градуса.

На остальной территории Украины ожидается летняя погода, с +20...+25 градусами.

Также весьма вероятны утренние туманы с видимостью 300-500 метров.

В Киеве вторник будет теплым, не жарким. Хотя столицу и пересечет атмосферный фронт, однако существенных катаклизмов он не принесет, максимум - увеличение влажной облачности. Следствием прохождения фронта станет небольшое снижение температуры воздуха: в столице столбики термометров максимум поднимутся до +22 градусов.

Ощутимее похолодает в ближайшие выходные: до +13...+16 градусов.



Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие время в Киеве ожидается гроза.

Мы также писали, что 5 сентября температура в Карпатах уже опускалась до нуля.