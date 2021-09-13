Сегодня, 13 сентября, в ближайшие время в Киеве ожидается гроза. В связи с этим в столице объявили I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и до конца суток 13 сентября гроза (I уровень опасности, желтый)", - пишут в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Украине прогнозировали продолжение сентябрьского тепла, столбики термометров днем поднялись до отметки +27 градусов. Однако, в западных и части центральных регионов страны ожидался небольшой дождь и грозы.

Ранее, 30 августа, Киев накрыл сильный ливень. На заезде на мосту Патона небо полностью почернело. После сильного ливня с грозой и молнией начался потоп. На улицах города было полно воды.

Также "Страна" рассказывала, что осенью этого года погода в Украине будет меняться довольно резко. Уже в октябре будут как теплые дни с температурой воздуха +20 градусов, так и практически зимние дни, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Уже во второй половине октября украинцев порадует первый снег.