В понедельник, 13 сентября, в Украине продолжится сентябрьское тепло, столбики термометров днем поднимутся до отметки +27 градусов. Однако в западных и части центральных регионов страны днем ожидается небольшой дождь и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины температура воздуха днем ожидается +22...+24 градуса, ночью будет значительно прохладнее, столбики термометров опустятся до отметок +10...+12. Во всех западных регионах, кроме Черновцов, днем ожидается дождь и грозы.

На востоке страны погода днем будет жаркой, +24...+28 градусов. Ночью похолодает до +11...+13. Осадков не ожидается.

В южных областях Украины днем температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+28 градусов, а ночью будет +13...+16. Без осадков.

В северной части нашей страны дне температура воздуха ожидается +24...+26 градусов, ночью +10...+13. Без осадков.

В Киеве погода днем будет теплой, +24...+26 градусов, но с дождями и грозами. Ночью осадков не ожидается и похолодает до +12...+14.

Напомним, прошедшее лето в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории, температура воздуха была на 1,9 градуса выше, чем норма.

Также "Страна" сообщала, какая погода будет в Украине в течение сентября.