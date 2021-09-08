В четверг, 9 сентября, мощный антициклон Hervelinde снова будет определять синоптическую ситуацию в Украине. Поэтому каких-то существенных погодных изменений на следующие несколько дней ожидать не стоит - будет солнечно и тепло.

Синоптики уверены, что это как раз и есть бабье лето, которое обычно наступает после первых осенних заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-11 градусов, на побережье морей до +14. В дневные часы воздух прогреется до +20-25 градусов, но на высокогорье Карпат и в горах Крыма +15-17.

В четверг в Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9-11 градусов, а днем потеплеет до +​​23-25.

Напомним, синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.

Ранее "Страна" писала о том, что лето-2021 в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории.

Также мы сообщали, что синоптик обещает в Украине два бабьих лета и неделю роскошной погоды после заморозков.