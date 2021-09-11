В Украине в воскресенье, 12 сентября, будет сухо и солнечно. Воздух днем прогреется до +22...+29 градусов, но ночью будет прохладно - +7...+16.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Теплее всего 12 сентября будет в южных областях. Там днем воздух местами будет прогреваться до +29 градусов. Ночью в Одессе, Николаеве и Херсоне ожидается +12...+16 градусов. День будет солнечный, осадков не ожидается.

В восточных областях в воскресенье также будет царить бабье лето: выходной будет ясным и теплым. Днем воздух прогреется до +24...+27 градусов, ночью похолодает до +11...+13.

В центральных и западных регионах будет на несколько градусов холоднее, дождей также не ожидается. Столбики термометров поднимутся до отметок +23...+26 днем и +7...+13 ночью.

Осадки в воскресенье возможны только в Крыму, однако они будут несильными и локальными.

Карта погоды на 12 сентября. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее синоптик Наталья Диденко анонсировала, что выходные в Украине будут солнечными и теплыми, но с прохладными утрами и вечерами.

Также мы сообщали, что лето-2021 в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории.