В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, в Украине будет царить теплая и комфортная погода. Воздух днем разогреется до +22...+26 градусов, осадков в большинстве регионов не ожидается.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, по утрам, вечерам и ночью в регионах Украины уже будет удерживаться прохлада, однако днем столбики термометров подскочат сразу до +22...+26 градусов. Поэтому Диденко рекомендует не увлекаться летним гардеробом, в случае двухдневных поездок лучше брать с собой тонкий пуховик, чтобы не замерзнуть в начале и в конце дня.

На выходных в большинстве областей нашей страны будет сухо - масштабных дождей не ожидается. Но в воскресенье, 12 сентября, небольшие локальные осадки вероятны в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях. Дожди, по информации синоптика, не будут затяжными или масштабными.

Что касается погоды в столице, то она 11-12 сентября будет приятной и комфортной. Ближайшие дни в Киеве будут солнечными и сухими. Утром в столице будет свежо, а вот днем на протяжении субботы и воскресенья будет теплеть до +23...+25 градусов.

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