В пятницу, 10 сентября, синоптики не обещают существенного изменения погоды в Украине, где обосновалось поле высокого атмосферного давления. Последний рабочий день недели обещает быть с ярким солнцем и приятным сентябрьским теплом, поэтому синоптики рекомендуют завтра больше гулять на свежем воздухе.

В пятницу ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, слабый.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7-12 градусов. На побережье морей до +14. В дневные часы воздух прогреется до +22-27, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +16-18 градусов.

В Киеве и области в пятницу, 10 сентября, осадков не обещают. Ветер ожидается юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +10-12, днем ​​потеплеет до +25 градусов.

Напомним, синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.

Ранее "Страна" писала о том, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

Также мы сообщали, что в Бразилии в июле ударили морозы, выпал снег и пришла метель. Местные жители лепили снеговиков под заснеженными пальмами.