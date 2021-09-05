Синоптик объявила о наступлении в Украине "бабьего лета". По всей стране будет сухо и прохладно
В воскресенье, 5 сентября, на большей части Украины наступило так называемое "бабье лето". В понедельник в стране будет преобладать погода без ливней.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Среди признаков бабьего лета она указала антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающую паутинку (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощицу) и тихий ветер (штиль).
"Однако ночью будет холодновато, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное.
Встречаем солнечный антициклон, подставляем нос теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам.
Бабье лето пришло!", - написала синоптик.
Завтра, 6-го сентября, в Украине повсюду будет преобладать сухая погода - антициклон (карта 1).
Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. Заморозков не будет на Закарпатье и юге Украины.
В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 С градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 С.
В Киеве понедельник 6-го сентября предполагается сухим.
Ночь обещает холодную погоду +3...+6 градусов, на окраинах при прояснениях будут возникать заморозки на почве.
В случае облачности заморозки маловероятны.
Днем в Киеве потеплеет пока до +13... +15 С В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце повысит температуру воздуха.
Фото: facebook.com/tala.didenko/posts/4845999112096695
Как сообщала "Страна", первый ноль градусов в Украине зафиксировали в Карпатских горах.
Напомним, что синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.