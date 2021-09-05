В воскресенье, 5 сентября, на большей части Украины наступило так называемое "бабье лето". В понедельник в стране будет преобладать погода без ливней.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Среди признаков бабьего лета она указала антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающую паутинку (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощицу) и тихий ветер (штиль).

"Однако ночью будет холодновато, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное.

Встречаем солнечный антициклон, подставляем нос теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам.

Бабье лето пришло!", - написала синоптик.

Завтра, 6-го сентября, в Украине повсюду будет преобладать сухая погода - антициклон (карта 1).

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. Заморозков не будет на Закарпатье и юге Украины.

В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 С градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 С.

В Киеве понедельник 6-го сентября предполагается сухим.

Ночь обещает холодную погоду +3...+6 градусов, на окраинах при прояснениях будут возникать заморозки на почве.

В случае облачности заморозки маловероятны.

Днем в Киеве потеплеет пока до +13... +15 С В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце повысит температуру воздуха.

Фото: facebook.com/tala.didenko/posts/4845999112096695

Как сообщала "Страна", первый ноль градусов в Украине зафиксировали в Карпатских горах.

Напомним, что синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.