В воскресенье, 5 сентября, погода почти во всей Украине ожидается без осадков. В ночное время температура близка к заморозкам.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 3-8 С тепла (на юге до 11), днем ​​13-18 С (на юге до +21); на Закарпатье и юге страны ночью 7-12 С, днем ​​16-21 С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Севере ожидается +13...+17, (ночью +3...5)

На юге +18...+21, (+9...11)

На Востоке +14...+18, (+6...8).

На западе +15...+18, до +22 на Закарпатье. В ночное время (5...8), чуть теплее на Закарпатье.

В Киевской области днем 4-5 сентября осадков не ожидается, лишь в субботу ночью вероятный небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12 С, 5 сентября 3-8 С; днем 13-18 С.

Как сообщала "Страна", после снегопадов в Бразилии цены на сахар достигли четырехлетнего максимума. Кофе тоже дорожает. В целом цены за 2021 год выросли на 60%.

Напомним, что синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег. По прогнозам синоптиков, теплая осень продолжится и до конца сентября жителей Украины ожидают комфортные +15-17 градусов. Также синоптик прогнозирует в конце месяца незначительное похолодание и кратковременно дневная температура опустится до +10-13 градусов.