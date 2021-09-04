В Волынской области украинец пытался попасть в Польшу в грузовом вагоне поезда. Фото
В Волынской области пограничники задержали украинца, который пытался нелегально попасть в Польшу. Чтобы пересечь границу мужчина решил спрятаться в грузовом вагоне поезда.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Во время проверки грузового поезда пограничный наряд обнаружил мужчину, который следовал в Польшу через пункт пропуска "Владимир-Волынский".
При этом украинец не имел при себе никаких документов, а правоохранителям сообщил, что является жителем Ровенской области.
В результате мужчина признался, что спрятавшись в грузовом составе пытался избежать паспортного контроля и незаконно попасть за границу.
Впрочем, за неудавшуюся попытку незаконного пересечения границы мужчина будет отвечать в суде.
Ранее мы писали о том, что должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины попались на легализации иностранцев из государств миграционного риска, которых приглашали в нашу страну под видом бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии.
Помимо этого, 20 августа на Закарпатье пограничники из отдела "Новоселица" задержали группу мигрантов, пытавшихся попасть в Словакию в обход пунктов пропуска. Группу мигрантов задержали совсем недалеко - лишь в 300 метрах от госграницы, рядом с н.п. Гут Ужгородского района.