В Волынской области пограничники задержали украинца, который пытался нелегально попасть в Польшу. Чтобы пересечь границу мужчина решил спрятаться в грузовом вагоне поезда.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время проверки грузового поезда пограничный наряд обнаружил мужчину, который следовал в Польшу через пункт пропуска "Владимир-Волынский".

При этом украинец не имел при себе никаких документов, а правоохранителям сообщил, что является жителем Ровенской области.

В результате мужчина признался, что спрятавшись в грузовом составе пытался избежать паспортного контроля и незаконно попасть за границу.

Впрочем, за неудавшуюся попытку незаконного пересечения границы мужчина будет отвечать в суде.

Ранее мы писали о том, что должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины попались на легализации иностранцев из государств миграционного риска, которых приглашали в нашу страну под видом бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии.

Помимо этого, 20 августа на Закарпатье пограничники из отдела "Новоселица" задержали группу мигрантов, пытавшихся попасть в Словакию в обход пунктов пропуска. Группу мигрантов задержали совсем недалеко - лишь в 300 метрах от госграницы, рядом с н.п. Гут Ужгородского района.