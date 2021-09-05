В воскресенье, 5 сентября, в Украине впервые температура воздуха опустилась до нуля градусов по Цельсию. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 06:40 пятого сентября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура окружающей среды 0 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале следующей неделе, в ночь с понедельника на вторник, 6-7 сентября, в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. При этом на Черногорском хребте в украинских Карпатах, на горе Поп Иван уже заметно похолодало - субботним утром, 4 сентября, температура воздуха была всего + 5 градусов. Кроме того, на горе облачно и ограничена видимость.

До этого "Страна" писала, что этим летом, в июле, на горе Поп Иван выпал снег. До этого, в июне, на горе похолодало до нуля градусов и тоже шел снег.

Также мы рассказывали, какая погода будет в Украине в сентябре. Будут как по-летнему жаркие дни, так и затяжные дожди и похолодание. К концу месяца в Украине окончательно воцарится осенняя погода, 24 и 25 сентября пройдут дожди, а после этого до конца сентября будет пасмурно и холодно.