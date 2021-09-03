Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на грядущих выходных, 4 и 5 сентября, будет способствовать любому виду отдыха. На территории Украины возможны периодические дожди, однако в целом синоптик рекомендует не сидеть дома, несмотря на отсутствие "бабьего лета".

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

По ее данным, в субботу, 4 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона Philipp. Во время прохождения циклона возможны периодические дожди.

"Если честно, будут они преимущественно небольшими, тот же "пшик", просветлением - уступать, дадут нам возможность погреть носы и щеки. Но зонты все же бросьте в путешествие", - предупреждает Диденко.

Впрочем, в воскресенье, 5 сентября, антициклон вытеснит холодный атмосферный фронт, поэтому в большинстве областей осадков не прогнозируется. Однако, северную часть Украины накроет влажность - возможные небольшие дожди.

Температура воздуха на выходных будет невысокой. В течение дня ожидается от + 14 до + 19 градусов тепла, в южной части Украины будет комфортнее - от + 19 до + 24 градусов тепла.

В Киеве на выходных также возможны периодические дожди, которые будут смениваться солнцем. В то же время ночи будут холодными, в течение дня ожидается +15, +16 градусов тепла.

"Поэтому дома не сидите - будет хоть и не "бабье лето", но для путешествий близких и дальних нормально", - пишет синоптик.

Ранее мы писали о том, что в Украину на следующей неделе уже могут прийти заморозки. Синоптики не исключают такой вероятности 6-7 сентября местами по всей территории страны, в том числе и в столичном регионе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Более того, во второй половине октября возможны уже отрицательные ночные и дневные значения температур. В этом случае появится уже снежный покров. Но это будет снег с дождем и он долго не пролежит.