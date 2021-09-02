В пятницу, 3 сентября, в Украине будет по-летнему солнечная погода, практически без осадков. При этом температура воздуха станет по-осеннему прохладной, днем будет +14....+22 градуса.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

"Днем в Украине будет солнце - как раз пришла пора выгуливать новые светлые плащи, белые куртки, бежевые легкие пальто в сочетании с загадочными темными очками. Наступает короткая эпоха элегантной одежды!" - написала синоптик.

Согласно прогнозу Диденко, ночью в Украине столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов. Днем будет теплее - +14...+19 градусов, а в южных регионах - +20...+22.

С северо-запада будет дуть ветер. Ветренная погода ожидается в северных, восточный, южных и центральных регионах Украины.

В Киеве в третий день осени будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5... +8 градусов, днем ​​+15... +18 градусов.

"Сейчас наступает пора холодных помещений, купите у старших женщин в подземных переходах, на базарчиках, у санаторных бюветов, у своей соседки нехитрые теплые носки. Вам - тепло и уют, небольшая инвестиция в добро и человечность, женщинам - хоть и мелкий, все же заработок, ощущение не напрасности труда их", -порекомендовала синоптик.



Ранее "Страна" приводила прогноз погоды на весь сентябрь. Первый месяц осени порадует теплыми и солнечными днями, но не обойдется и без затяжных дождей.

Также сообщалось, что прошедший август в Киеве оказался рекордно жарким и дождливым.