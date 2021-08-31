В первый день осени, 1 сентября, в Украине воцарится соответствующая погода. Температура воздуха в разных регионах удержится в промежутке от +15 до +29 градусов. В некоторых областях возможны дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

При этом в западных регионах, по данным синоптика, будет холоднее всего. Ночью столбики термометров в Карпатах опустятся до +4...+9 градусов. Днем в западных областях - +15...+21 градус. Теплее будет в северных регионах: там воздух прогреется до +18...+24 градусов. В центральных регионах амплитуда температур будет шире: от +17 до +27 градусов. В восточных областях ожидается +23...+28, а в южных - +25...+29 градусов.

При этом первый день сентября принесет с собой дожди: осадки, по данным синоптика, не обойдут западные регионы, а также Винницкую область. После обеда они переместятся к Житомиру, Киеву и Чернигову. В остальных областях будет преимущественно сухо.

В столице День знаний, по словам Диденко, ознаменуется теплой погодой. Воздух прогреется до +22, +23, однако при этом вероятны осадки.

Второго сентября, по информации Натальи Диденко, ожидается значительное похолодание.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине из-за глобального потепления уже через 20 лет может исчезнуть зима.

Также мы публиковали прогноз погоды на сентябрь 2021 года.