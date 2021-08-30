В Украине, где синоптики объявили первый уровень опасности, в последний день лета, 31 августа, восточные, северные и часть центральных регионов накроют ливни с грозами. В западных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны сохранится по-летнему жаркая и сухая погода.

О погоде на вторник, 31 августа, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра дожди с грозами пройдут в таких областях:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской

Луганской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Черкасской.

Кратковременные дожди ожидаются в:

Тернопольской области,

Волынской области,

Ивано-Франковской области,

Львовской области.

На остальных территориях Украины будет теплая погода, дождей не ожидается.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут от +8 до +20 градусов. В дневные часы прогнозируют +​​17...+31.

В Киеве, где накануне из-за сильного ливня затопило улицы, завтра будет сухо и солнечно. Днем ожидается +23 градусов.

Напомним, синоптики ранее рассказали, что к концу недели практически по всей территории Украины на четыре-восемь градусов похолодает.

Между тем, 1 сентября почти всю Украину накроют кратковременные дожди с грозами. При этом в южной части и восточных областях синоптики обещают сухую погоду, без осадков.