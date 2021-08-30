Украину накроют грозы. Фото: "Страна"

В Украине, где синоптики объявили первый уровень опасности, в последний день лета, 31 августа, восточные, северные и часть центральных регионов накроют ливни с грозами. В западных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны сохранится по-летнему жаркая и сухая погода.

О погоде на вторник, 31 августа, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра дожди с грозами пройдут в таких областях:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской.

Кратковременные дожди ожидаются в:

  • Тернопольской области,
  • Волынской области,
  • Ивано-Франковской области,
  • Львовской области.

На остальных территориях Украины будет теплая погода, дождей не ожидается.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут от +8 до +20 градусов. В дневные часы прогнозируют +​​17...+31.

В Киеве, где накануне из-за сильного ливня затопило улицы, завтра будет сухо и солнечно. Днем ожидается +23 градусов.

Напомним, синоптики ранее рассказали, что к концу недели практически по всей территории Украины на четыре-восемь градусов похолодает.

Между тем, 1 сентября почти всю Украину накроют кратковременные дожди с грозами. При этом в южной части и восточных областях синоптики обещают сухую погоду, без осадков.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.