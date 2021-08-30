Украинские синоптики сообщили, какой будет погода в последний день лета. Карта прогноза по областям
В Украине, где синоптики объявили первый уровень опасности, в последний день лета, 31 августа, восточные, северные и часть центральных регионов накроют ливни с грозами. В западных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны сохранится по-летнему жаркая и сухая погода.
О погоде на вторник, 31 августа, сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра дожди с грозами пройдут в таких областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской
- Луганской,
- Донецкой,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Черкасской.
Кратковременные дожди ожидаются в:
- Тернопольской области,
- Волынской области,
- Ивано-Франковской области,
- Львовской области.
На остальных территориях Украины будет теплая погода, дождей не ожидается.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут от +8 до +20 градусов. В дневные часы прогнозируют +17...+31.
В Киеве, где накануне из-за сильного ливня затопило улицы, завтра будет сухо и солнечно. Днем ожидается +23 градусов.
Напомним, синоптики ранее рассказали, что к концу недели практически по всей территории Украины на четыре-восемь градусов похолодает.
Между тем, 1 сентября почти всю Украину накроют кратковременные дожди с грозами. При этом в южной части и восточных областях синоптики обещают сухую погоду, без осадков.