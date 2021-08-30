Спасатели предупредили украинцев, что в понедельник, 30 августа, и ночью 31 августа в некоторых регионах страны из-за непогоды будет повышенный уровень опасность.

Об этом в Facebook сообщил Укргидрометцентр.

Погодные условия будут неблагоприятными в южных, северный и центральных областях. Предупреждение актуально до конца текущих суток, а также в ночь на вторник, 31 августа. Готовиться стоит к грозам, граду и сильному ветру, который будет достигать местами 20 метров в секунду.

Кроме того, ливни могут пройти в Черниговской, Черкасской и Киевской областях. В связи с этим объявлен первый уровень опасности - желтый.

Напомним, "Страна" писала о том, что вечером 29 августа в Киеве прошел сильный ливень: улицы столицы затопило, а в некоторых районах сильный ветер повалил деревья.

Также мы сообщали, что из-за вызванного ливнем потопа в столице даже закрывали вестибюль станции метро "Героев Днепра".

Кроме того, "Страна" публиковала прогноз погоды на сентябрь. Осень вступит в свои права довольно скоро, но в первый месяц осени ожидаются также и жаркие дни.