В первый день осени в Украине повеет прохладой, которую принесет с северо-запада холодная воздушная масса.

Первыми на пути похолодания будут западные регионы, где День знаний будет пасмурным, прохладным и дождливым. А во второй половине дня осадки доберутся до северных и центральных областей. На остальной территории Украины завтра будет еще тепло и солнечно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью в западных регионах, днем ​​в северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и в Карпатах в течение суток прогнозируют обильные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +9-14 градусов, на юге и востоке страны +13-18. В дневные часы прогреется до +21-26. На крайнем востоке до +29. Холоднее всего будет в западных регионах - до +15-20 градусов.

В Киеве и области 1 сентября ночью осадков не прогнозируют. Днем ожидается ​​кратковременный дождь, местами

гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12-14, днем +21-23 градусов.





Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают существенное похолодание в Украине с сентября.

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