В Украину на следующей неделе уже могут прийти заморозки. Синоптики не исключают такой вероятности 6-7 сентября местами по всей территории страны, в том числе и в столичном регионе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 3 сентября, синоптики осадков в Украине не обещают. Лишь ночью в восточных регионах возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше +15-20 градусов, а на высокогорье Карпат и в горах Крыма +8-10. Ветер ожидается западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с.

Небольшие дожди местами придут в Украину 4 сентября. Ночью в южных регионах, а днем ​​и в северной части без осадков. Температура воздуха ночью +7-12 градусов, на побережье морей до +15. В дневные часы +13-18, в восточных областях +16-21, в южной части +20-25 градусов.

5 сентября - без осадков, лишь днем ​​в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Температура ночью +3-8 градусов, днем ​​+13-18. На Закарпатье и юге страны ночью +7-12, днем ​​+16-21 градус. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Осадков не прогнозируют и на начало следующей недели. В понедельник и вторник, 6-7 сентября, сохранится сухая погода, температура в южной части страны и на Закарпатье ночью +5-11 градусов, днем +​​16-21. На остальной территории страны ночью +2-7, а на поверхности почвы местами заморозки 0-2 градуса. В дневные часы +​11-16.

В Киеве и области 6-7 сентября осадков не обещают, температура воздуха ночью +2-7, на поверхности почвы местами заморозки 0-2 градуса. Днем потеплеет до +​​11-16.

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