В первое воскресенье осени, 5 сентября, в большинстве регионов Украины будет солнечная погода, которую принесет антициклон Hermelinde. Однако не обойдется и без дождей - осадки возможны в северных областях и в Киеве.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, небольшие дожди могут пройти в южной части Украины ночью. А в воскресенье днем осадки ожидаются в северных областях страны. При этом в большинстве регионов Украины воскресенье будет солнечным.

Однако температура воздуха в Украине будет довольно прохладной - ночью + 4...+ 10 градусов, а днем ​​+14... +19 градусов. На несколько градусов теплее будет в южной части страны.

В Киеве воскресенье ожидается облачная погода и возможен небольшой дождь.

"В ночь на понедельник возможные заморозки...Покажите завтра утром фото грибов, леса, ближайшего парка, региональных музеев, вида из окна красную калину, сонного кота, развешенного маминого ковра во дворе, селфи из невероятных сезонных скидок, книги на столике возле диванчика - пусть воскресенье будет в радость", - предупредила синоптик.

Раннее мы рассказывали, какая погода ждет Украину этой осенью. Согласно прогнозу синоптиков, в сентября погода будет довольно комфортной, а вот во второй месяц осени в Украину могут прийти заморозки.

Также "Страна" сообщала, что прошедший август в Киеве был жарче климатической нормы и более дождливым.