Предстоящий уикенд порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Настоящее "бабье лето" продолжает обеспечивать зависшее над Украиной поле высокого атмосферного давления. А вот в понедельник синоптическая ситуация начнет меняться, давление снизится, придет облачность и в некоторые регионы придут кратковременные дожди. Но впереди еще выходные с роскошной погодой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 11 сентября, в Украине переменно облачная погода, преимущественно без осадков. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +8-14 градусов, на побережье морей будет удерживаться +17. В дневные часы ожидается практически летняя температура воздуха - до +​​22-27 градусов.

В Киеве и области в субботу, 11 сентября, осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью +11-13 градусов. В дневные часы потеплеет до комфортных +​24-26.

Также синоптики предупреждают, что 11 сентября в южных, центральных и восточных регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает в Украине два бабьих лета и неделю роскошной погоды после заморозков.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.