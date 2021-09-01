В июне текущего года в Украине умерло на 4,1 тысяч (или же на 9,2%) человек больше, чем в среднем в 2015-2019 годах. При этом от Covid-19 скончалось 1,4 тысяч. Аномальная жара, которая достигала несколько дней отметки в +35, 5 градусов, могла вызвать избыточную смертность в нашей стране.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованной на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Специалисты указали, что влияние высокой температуры воздуха, зафиксированной в июне 2021 года, вероятно, причастно к около тысячи случаев избыточной смертности.

В относительном выражении общая смертность больше всего выросла в Киеве на 21,3%, по сравнению со средним уровнем первого весеннего месяца 2015-2019 годов.

Также в НАН добавила, что столица является одним из немногих регионов Украины, где летальность имеет многолетнюю тенденцию к росту.

Ранее мы рассказывали, что в Украине за год смертность выросла почти на 22%.

"Страна" также рассказывала, что в прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с числом жителей среднего областного центра – такого, как, например, Винница.