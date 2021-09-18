Сегодня, 18 сентября, в Одессе из-за обильного дождя затопило улицы и дороги. Местных жителей призывают с осторожностью передвигаться по городу.

Об этом сообщает местный портал "Думская".

По данным издания, сильный ливень затопил улицы в Суворовском районе города, а также на Балтской дороге в поселке Котовского. Из-за высокого уровня воды на дорогах движение автомобилей стало невозможным.

При этом в центре Одессе воды меньше. На данный момент работники коммунальных служб пытаются справиться с последствиями непогоды.

В связи с ливнем и сильным ветром патрульная полиция Одесской области также призывает жителей "не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, осторожно передвигаться под деревьями". Возможно падение веток и обрывы электрокабелей.

Водителям сегодня рекомендовали соблюдать скоростной режим, дистанцию и использовать ближний свет фар. В свою очередь пешеходам - переходить дорогу только в установленных местах.

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Украине ожидаются обильные дожди и сильный ветер, в связи с чем уровень воды в реках может подняться. Дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.