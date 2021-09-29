Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не поддержал решение исполкома о повышении тарифов на теплоснабжение и оставил его без подписи. Мэр надеется на помощь украинского правительства, чтобы оставить цены без изменений.

Об этом сообщается на сайте Черкасского горсовета.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон...", - цитирует пресс-служба горсовета Бондаренко.

Также мэр города добавил, что примет участие в Конгрессе местных и региональных властей, который пройдет сегодня, 29 сентября, под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеюсь, что при его (президента - Ред.) содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне", - сказал городской голова Черкасс.

Накануне стало известно, что для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго" исполком горсовета принял решение повысить цены на отопление. В среднем повышение ожидалось в районе 200 гривен для бытовых потребителей.

Напомним, с 2021 года тарифы на отопление устанавливают местные власти, а не регулятор.

"Страна" ранее разбиралась, как вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины и почему их повышают.