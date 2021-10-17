Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине хватит запасов газа на отопительный сезон для бытовых потребителей. Также он сказал, что только благодаря действиям властей голубое топливо стоит восемь, а не 50 гривен.

Об этом он заявил 17 октября в интервью передаче "Факты недели" на канале ICTV.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский и добавил, что без вмешательства властей цена на газ для населения была бы как минимум 50 гривен.

В ответ на напоминание ведущего о том, что несколько городов уже ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике, президент подчеркнул, что ответственность за нормальное прохождение отопительного сезона лежит и на центральной, и на местной властях.

"Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена", – заверил Зеленский.

Как писала "Страна", в том же интервью президент впервые прокомментировал скандал со своими офшорами, данные о которых всплыли благодаря "досье Пандоры".

Также он допустил обмен Виктора Медведчука на украинских граждан, находящихся в России.