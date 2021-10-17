Президент Владимир Зеленский заявил о возможном обмене оппозиционного политика Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, на украинских граждан в России. Правда, он допустил обмен только в случае, если у председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" обнаружат российское гражданство.

Об этом президент сказал в программе "Факты недели" на канале ICTV.

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, к примеру (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - заявил Зеленский журналисту ICTV.

Его высказывание прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Понятно, что никакого подтверждения гражданства не будет. Поэтому тема с обменом Медведчука используется (и будет использоваться) властями лишь в качестве попытки его дискредитации", - пишет канал.

Напомним, 8 октября Иван Баканов и Ирина Венедиктова объявили, что Медведчуку в добавление к старым выдвинуто новое подозрение в госизмене и содействии террористической организации.

Медведчук назвал новое дело попыткой скрыть офшорные скандалы Зеленского и замять тему тарифов.

К слову, в той же передаче Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал.