В пятницу, 15 октября, на очередном заседании Совета национальной безопасности Украины был представлен доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с государственной изменой.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу, 15 октября.

Всего было 1600 таких дел с 2014 года. Впрочем, сколько из них в судах - Данилов не сказал, уточнив только, что там "большое количество".

Кроме этого, упомянул секретарь Совбеза в этом контексте дело главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Данилов напомнил, что в уголовном деле также есть бывший президент Украины и глава НБУ. То есть Петр Порошенко и Валерия Гонтарева.

При этом Данилов пообещал, что этот вопрос еще будет подниматься на СНБО.

Напомним, Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Экс-президент Украины, председатель "Евросолидарности" Порошенко проходит как один из фигурантов дела об "угольной госизмене", по которому уже вручили подозрение Виктору Медведчуку.

Сам Медведчук и его соратники называют это дело полностью сфабрикованным.