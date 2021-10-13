В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку. В России назвали решение суда по новому делу о продаже угля "ЛДНР", по которому ранее политику вручили подозрение, сведением счетов с конкурентами.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина - Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы с самого начала сказали, что то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого стремительно укреплял свои политические позиции в стране", - сказал Песков.

Также он добавил, что Москва не одобряет и осуждает подобную практику.

Напомним, тремя днями ранее Медведчук получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". По данным следствия, он содействовал этому двумя способами. Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕРДР, бывший президент Украины Петр Порошенко проходит как один из фигурантов дела об "угольной госизмене". Однако ему подозрение не вручали.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом, который ему продлили до ноября по другому делу. Ранее ему объявили о подозрении в государственной измене, а также в расхищении ценностей на оккупированной территории - в Крыму.

Однако вчера состоялся суд по делу об "угольной госизмене". Суд отклонил ходатайство прокурора о взятии политика под стражу с залогом в миллиард гривен и оставил его под домашним арестом до 7 декабря 2021 года.