Вечером 12 октября Печерский райсуд Киева оставил председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука под домашним арестом. Из-за нового дела о продаже угля "ЛДНР" арест будет действовать до 7 декабря.

Телеграм-канал "Политика Страны" назвал причину, зачем властям нужно было это дело.

Как пишет канал, в конце октября у Медведчука заканчивалась мера пресечения по предыдущему подозрению. Но продлевать ее по этому делу прокуроры уже не могли, так как следствие было закончено. Поэтому и придумали новое дело - чтобы был повод выписать оппозиционному политику новую меру пресечения.

Дело придумали громкое, с пресс-конференцией генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова, с миллиардным залогом, с привязкой к Петру Порошенко.

У власти было сразу несколько целей:

1. Информационнно перебить тему офшоров.

2. Если удастся поломать суд, то отправить Медведчука в тюрьму.

3. Если суд не удастся склонить к тюрьме, то, как минимум, просто получить повод еще на многие месяцы продлевать меру пресечения (домашний арест) уже по новому делу.

Последний вариант и был реализован.

Напомним, 8 октября Баканов и Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинуто новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации".

Как писала "Страна", фигурантом по этому производству проходит Петр Порошенко.