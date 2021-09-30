Внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который в августе попал в санкционный список СНБО, написал письмо к секретарю СНБО Алексею Данилову, в котором обвинил его в государственной измене.

Текст обращения нардепа оказался в распоряжении "Страны".

Примечательно, что свое обращение нардеп начал на латинице, за которую недавно выступил Данилов.

"Yasnovelmozhnomu panu Danilovu, zoologu luganskomu, obroki i mzdu sobirayushchemu, potoki burlyashchiye v ruslo na Bankovoy napravlyayushchemu, na SNBO v lichine sekretarya vossedayushchemu, inturistov obsluzhivayushchemu, lyudyam nashim obidy i vorovstvo chinyashchemu", - начал свое письмо нардеп.

Перевод "латинской" части звучит так:

"Ясновельможному пану Данилову, зоологу луганскому, оброки и мзду собирающему, потоки бурлящие в русло на Банковой направляющему, на СНБО в личине секретаря восседающему, интуристов обслуживающему, людям нашим обиды и воровство чинящему.

Отвечая на ваши несмышлёного в языках местных чаяния, на латыни изъясняться желающего, спешим довести до ума вашего путанного зрады и проблемы власть вашу, узурпаторов, ожидающие.

Доколе же латынь – суть язык мертвый, а латиница – буквицы заморские; доколе длань секретаря буйствующая на язык украинский санкцию карающую не возложила, да перстом царственным мову родную на латиницу не изменила, на родном государственном языке изъясним факты мракобесия на закон посягающего, узурпацию власти обличающие и членов СНБО юродство выявляющие", - написал он, используя латинский алфавит.

После этого нардеп напоминает, что по словам Данилова, СНБО применила против него санкции по предложению СБУ. При этом на запрос его адвоката в СБУ заявили, что у них отсутствует любая информация компрометирующая характера, которая могла бы стать причиной персональных санкций.

"По информации журналистов-расследователей, введение персональных санкций против меня является действиями гражданина Данилова в ответ на личную просьбу работников посольства США в Украине, которые лоббируют интересы разоблаченной нами международной преступной группировки.

Вместе с этим, мною была получена информация, которая свидетельствует про совершение вышеуказанным персонажем особо тяжкого преступления против интересов государства – государственной измены. Гражданин Данилов действовал по просьбе иностранного государства умышленно против народного депутата Украины, тем самым способствуя бизнесменам и политикам – членам международной преступной организации, которая разграбляли и продолжают разграблять наше Государство.

Я и другие народные депутаты и журналисты-расследователи всегда сотрудничали в своей деятельности с журналистами различных изданий, которые помогали разоблачать и освещать факты международной коррупции и внешнего управления, некоторые из них (News One, ZIK, 112, Strana.UA, Sharij.net, Only News, Эра-Медиа) также попали под "санкционный напал" СНБО Украины, тем самым действия Данилова создали препятствия профессиональной журналистской деятельности, что подпадает под признаки уголовного преступления.

У Данилова сформировалось ложное представление о том, что прикрываясь коллективной ответственностью всех членов СНБО Украины, он сможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Хотелось бы обратить внимание гражданина Данилова на то, что у него есть возможность избежать ответственности, воспользовавшись положением ст. 60 Конституции Украины, а именно: "никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность".

Правда, не факт что эта норма освободит от ответственности в том случае, когда он лично сфальсифицировал материалы для принятия такого приказа", - сказано в обращении.

Ранее Деркач сравнил СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов.

Напомним, Деркач попал под двойные санкции США и Украины. О том как ему живется после попадания в санкционный список он рассказал "Стране".