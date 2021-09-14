Внефракционный депутат Андрей Деркач, который 20 августа попал под санкции СНБО, назвал секретаря совбеза Алексея Данилова "трусливым бандитом". Такое заявление он сделал в интервью "Стране".

Так, Деркач считает, что СНБО под управлением Данилова превратилось в узурпацию власти и механизм внесудебной расправы и политического давления.

"Для меня аппарат СНБО — это просто группа людей, которая отстаивает чужие финансовые и свои политические и экономические интересы. В данном случае, прежде всего, интересы "стратегических партнеров". Внешние управители разрешили действующей власти работать вне правового поля, узурпируя власть, подменяя судебную систему. А сам Данилов — инициативный, трусливый, недалекий бандит", - считает Андрей Деркач.

На уточняющий вопрос "Страны", почему он считает Данилова бандитом, Деркач ответил метафорически:



"Есть такая детская игра в интернете. Чашка Петри. Сосуд для размножения микроорганизмов. В правилах написано, что микроорганизмы должны много кушать, иначе на них нападут зеленые вирусы и разделят их на части. Так вот у нас СНБО — это чашка Петри", - заявил Деркач.

И добавил:



"Данилов использует государственный механизм в целях перераспределения чужих активов, наезда на бизнес, на прессу — подменяя собой судебные и правоохранительные органы. Он так же, как и Валерия Гонтарева (экс-глава Нацбанка Украины - Ред.) рассчитывает, что потом окажется в Лондоне. В лучшем случае", - дал свой прогноз Деркач.

Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцы восприняли идею секретаря СНБО Данилова перевести украинский язык с кириллицы на латиницу.