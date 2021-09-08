Кабмин сегодня утвердил план выполнения решений СНБО по санкциям против "Страны", Игоря Гужвы и других участников санкционного списка.

План организации выполнения санкций следующий - Кабмин, Госслужба спецсвязи, Нацбанк Украины, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и защиты информации, НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. Срок выполнения - до 5 числа следующего месяца ежеквартально.

Интересно, что санкции против "Страны" уже давно действуют и провайдеры по приказу властей блокируют наш сайт. В таком случае зачем Кабмин придумал еще и свой план по санкциям, недоумевает телеграм-канал "Политика Страны".

Как пояснил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, по сути план Кабмина уже ничего не решает.

"Но правительство втягивается в выполнение санкционных решений, что по-моему мнению, делается для того, чтобы размазать ответственность, втянуть в эти незаконные действия как можно больше исполнителей", - говорит Кравец.

Напомним, атака власти на "Страну" продолжается с 20 августа. Решением СНБО были введены санкции против главного редактора Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны".

В этот же день компания-регистратор незаконно заблокировала доменное имя "Страны" - strana.ua (даже до выхода указа президента). А потом обязала провайдеров заблокировать и новый адрес нашего сайта - strana.news. Тоже по беспределу: такого адреса в списке санкций Совбеза нет. Но его все равно закрыли - хотя и не все провайдеры подчинились незаконному решению.

В чем именно оно незаконное - "Страна" уже детально разбиралась с юристами. Редакция "Страны" обратилась к международным организациям с просьбой о поддержке.

И вскоре последовала реакция Европы. В поддержку "Страны" выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы.

На днях Управление Верховного комиссара выпустило очередной доклад, в котором осудило украинскую власть за закрытие независимых медиа, назвав это нарушением прав человека. Также в ООН потребовали от украинских властей разрешить вещание закрытых телеканалов и приостановить санкции, пока не будут предъявлены достаточные обоснования решений судов.

Как сообщалось, ранее журналисты закрытых украинских телеканалов написали письмо к Байдену.