На дебатах в Сенате Франции, которое прошло вчера 13 октября, особое внимание было уделено проблемам Украины, особенно тому, как нынешние власти включили маховик репрессий по отношению к неугодным политикам и независимым СМИ.

В частности, сенатор Натали Гуле, подняла тему выборочного правосудия по отношению к лидерам оппозиции и внесудебных расправ над СМИ в Украине, в том числе санкций СНБО против "Страны".

Она заявила о том, что лидер оппозиции Виктор Медведчук был отправлен киевским судом под круглосуточный под домашний арест и, более того, подпал под санкции СНБО вообще без каких-либо судебных разбирательств.

"В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности. Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, Шарий.нет и издания Страна.ua, главный редактор которого сейчас присутствует в зале. Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств.

Различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу свободный поток информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, в более общем плане, саму свободу выражения мнений", - заявила сенатор Гуле.

Отметим, что дебаты проходили в преддверии заседания Совета Европы 20-21 октября. На них присутствовал государственный секретарь по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Клеман Бон.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрий Бойко прокомментировал "угольное дело" Медведчука и назвал его "политической расправой".