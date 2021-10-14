Главный редактор "Страны" Игорь Гужва в среду 13 октября посетил дебаты в Сенате Франции, на которых выступила сенатор Натали Гуле, которая подняла тему внесудебных расправ над СМИ в Украине, в том числе санкций СНБО против "Страны".

Игорь Гужва в Сенате Франции

Тема уничтожения свободы слова украинскими властями, таким образом, была поднята на уровне верхней палаты парламента ведущей европейской страны.



"В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности.



Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, Шарий.нет и издания Страна.ua, главный редактор которого сейчас присутствует в зале. Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств.



Различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу свободный поток информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, в более общем плане, саму свободу выражения мнений.



Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.



Санкции должны быть в рамках судебного решения и процедуры в соответствии с европейскими стандартами.



Решения СНБО Украины о применении санкций против нескольких физических и юридических лиц привели к запрету доступа к разным средствам массовой информации. ОБСЕ и многие СМИ уже предупреждали об опасности этой ситуации. Поэтому для Украины как члена Совета Европы и ОБСЕ принципиально важно, чтобы она уважала ценности этих органов", - заявила Натали Гуле.

Отметим, что дебаты проходили в преддверии заседания Совета Европы 20-21 октября. На них присутствовал государственный секретарь по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Клеман Бон.

"Украинские власти делают все, чтоб замолчать в Европе тему внесудебных расправ через санкции СНБО над гражданами Украины и медиа. Но тема уже поднимается на уровне Сената Франции. О ней уже говорят и друге европейские политики. Вода камень точит. И рано или поздно украинской власти придется отвечать за попытку создания латиноамериканской коррумпированной диктатуры в центре Европы", - прокомментировал дебаты в Сенате Франции Игорь Гужва.

Натали Гуле в сентябре приезжала в Киев, где встретилась с журналистами "Страны" и других украинских СМИ.

Как писала "Страна", летом в ОБСЕ раскритиковали блокировку "Страны" украинской властью и потребовали сохранить свободу слова в Украине.

А в сентябре санкции СНБО против украинских медиа подвергли критике в ООН.