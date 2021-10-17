Президент Владимир Зеленский спустя две недели после публикации "досье Пандоры" об офшорах мировых политиков, в том числе и его собственных, прокомментировал эти материалы. Он заявил, что расследование не содержит новой информации и что ни он, ни сотрудники "Квартала 95" не отмывали деньги олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он сказал в передаче "Факты недели" на телеканале ICTV.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского". Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что говорится в материалах международной группы журналистов-расследователей (а не Петра Порошенко, как считает Зеленский) об офшорах украинского президента и активах его приближенных.

Также мы писали, что судя по досье, Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы.