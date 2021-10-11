Неделю назад по Украине прокатился офшорный скандал вокруг президента Зеленского и его окружения. Его с особым азартом подхватили западные СМИ. Да и сам источник данных оказался близким к тем кругам, которые принято называть "соросятами".

Аналогичный скандал с Порошенко в 2016 году серьезно подкосил позиции президента и положил начало его восприятию в мире как коррупционера. А теперь в ту же реку вошел Зеленский.

Публикация Pandora Papers стала достаточно прозрачным намеком украинской власти, которая в последнее время вошла с западными партнерами в затяжной конфликт. И, видимо, компромата на Зеленского у них еще много.

Реакцию Офиса президента сложно было назвать адекватной. С одной стороны - полное молчание Зеленского (не считая темников Банковой о том, что "у всех есть офшоры", которые озвучивались "слугами народа"). С другой - лихорадочные попытки отвлечь общество от скандала. В том числе новыми уголовными делами на оппозицию.

И это является еще больше аналогией с периодом Порошенко.

"Страна" разобралась, что стало понятно из офшорной истории президента неделю спустя. И какие к ней остаются вопросы.

Фабула дела офшоров

Напомним, почему вокруг офшоров президента развернулся такой ажиотаж.

То, что "Квартал 95" и все его бенефициары, включая Зе - владельцы офшоров, было известно давно. Часть этих компаний были в декларации у Зеленского и его жены до президентства, а некоторые остались и сегодня.

Но журналисты проекта ICIJ выяснили, что на Виргинских островах есть фирма Maltex, которая в декларациях Зе и его супруги не указана. При этом она составляет сердце офшорной империи "Квартала" и до сих пор платит дивиденды его компаниям.

Вторая сенсация - на офшорные фирмы соратники будущего президента Сергей Шефир и Андрей Яковлев купили элитную недвижимость в Лондоне. И фирму эту Зеленский перед избранием на пост не продал, а просто переписал на Шефира - который стал его первым помощником.

Понятно, что это лишь формальный отказ от актива, но через своего ближайшего друга президент скорее всего продолжает его контролировать.

Третий "залет" - возможное участие офшоров Зеленского и Ко в отмывании денег, которые выводились из "Приватбанка" в 2012-2016 годах. Факт состоит в том, что через фирмы "Квартала" прошел 41 миллион долларов, источником которых был "Приватбанк". Что в перспективе может стать предметом уголовного разбирательства США, где как раз расследуют дела по Игорю Коломойскому.

А также в Украине (после ухода Зеленского с поста президента), где тоже существует уголовное дело по выводу средств из "Приватбанка" во времена Коломойского.

Схема предположительного отмывания денег "Привата" через фирмы "Квартала"

Публикация этих фактов сопровождалась целой кампанией в западной прессе. Зеленский в них представал фейковым борцом с олигархами и лицемером, который шел к власти с одними лозунгами, а по факту оказался таким же, как Порошенко.

Реакция властей на офшорный скандал

Офис президента пытался отбивать эти атаки руками лояльных ЛОМов ("лидеров общественного мнения") и депутатов от "Слуги народа".

Их риторика сводилась к тому, что "у каждого владельца пивной есть офшоры". Также продвигалась мысль, что инкриминируемые президенту вещи происходили, когда он еще был артистом и вынужден был "защищать свой бизнес от рейдеров". Поэтому нынешнего Зеленского они дескать не касаются.

При этом, правда, не поясняется, почему соратники президента не закрыли до сих пор офшоры и не начали платить налоги со всех доходов в украинский бюджет.

Но, что показательно, сам президент или его официальные представители с открытой позицией по этому поводу так и не вышли. И было понятно, почему: все указанные фирмы работают и сегодня, оформленные на друзей Зе - и сложно поверить, что семья президента не получает с них прибыли.

Во-вторых, в мире даже к "бывшим офшорам" принципиально иное отношение.

Например, премьер Чехии Андрей Бабиш на этих выходных проиграл выборы из-за "Досье Пандоры". В 2009 году, еще не будучи премьером, он использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу Франции.

"Вот что бывает, если не знать, что офшоры - это нормально и они есть у каждого владельца пивной", - комментирует эту аналогию с Зеленским журналист Вячеслав Чечило.

Главное - внятного ответа на офшорную историю Зеленского власть не предоставила.

Но скандал утихомирить не удавалось. Волна разгромных публикаций прокатилась, как уже говорилось, по западной прессе. И там все, кому надо, об офшорных похождениях Зеленского прочли.

"Антикриз" от Офиса президента

Ситуацию усугубила история со ставленником Банковой - главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, который напал на съемочную группу "Радио Свобода". Это вызвало новую критику западных посольств. И показало, что теперь по людям Зеленского во власти будут бить из всех медийных калибров условного Запада.

Видимо, поэтому в пятницу решили перебить эти скандалы новым - вручили еще одно подозрение в госизмене Виктору Медведчуку. Пытаясь очередной охотой на "руку Кремля" заглушить "зраду" вокруг офшоров.

Однако тема с лидером ОПЗЖ скорее всего была нужна, чтобы отвлечь украинцев от зашкваров Зе-команды (к которым добавилась и новая выходка нардепа Третьяковой).

Что же до отношений с Западом, то здесь ситуация находится в явном клинче. В субботу власть сорвала выборы главы антикоррупционной прокуратуры - хотя назначить нового руководителя САП было прямым обещанием Зеленского Байдену в конце августа.

По данным "Страны", сейчас в Киеве работают журналисты ряда ведущих западных изданий. Они собирают информацию о коррупции Зеленского и его ближайшего окружения. А значит, машина по превращению Зе в токсичного персонажа в международной политике постепенно запускается.

Вопросы к офшорной истории Зеленского

Да и офшорную тему вряд ли закроют и забудут. Тем более, что к ней осталось еще много вопросов. И то, что власть на них не отвечает, лишь укрепляет уверенность в правдивости обвинений.

Главное из которых - подозрение в участие в схемах по вымыванию (с последующим отмыванием) денег из "Приватбанка" через офшоры Зеленского.

"Страна", поговорив с юристами и бизнесменами, выделила 4 основных вопроса, которые возникают в связи с этим к Зеленскому и его компаниями.

1. Если это были расчеты за предоставленные "Кварталом" услуги телекомпании Коломойского 1+1 (как говорят защитники Зе), то где договора, по которым эти платежи осуществлялись? За что именно платились деньги офшорным фирмам? Какой был предмет договора?

2. Куда затем ушли деньги после того, как они поступили на счета офшоров Зеленского?

3. Существуют ли до сих пор фирмы, с которых на счета Зеленского переводились деньги и фирмы, на которые затем деньги уходили? Если они исчезли либо прекратили активную деятельность - значит это явный признак схемы по отмыванию денег.

4. Кто был первичным источником поступления средств? Если это кредиты "Приватбанка" (а судя по схеме так оно и есть), то вернули ли эти кредиты? Если нет, то это мошенническая схема по выводу средств из банка с последующим их отмыванием.

Молчание на эти вопросы может иметь фатальное значение для Зеленского. И чем дольше оно продолжается, тем большую взрывную силу будут иметь последствия.